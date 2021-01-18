За ставкою сім відсотків, звітність — за новою формою

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує платникам податків, які є платниками ПДВ, що декларацію з податку на додану вартість за грудень 2020 року, термін подання якої спливає 20 січня 2021 року, потрібно буде складати та подавати до органів ДПС згідно з вимогами Закону України за номером 962-ІХ від 4 листопада 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій», яким були внесені зміни до Податкового Кодексу України і який набрав чинності з 23 грудня 2020 року.

Також податківці проінформували, що з 23 грудня 2020 року деякі операції з ПДВ звільнені від оподаткування та оподатковуються за ставкою сім відсотків, а саме: тимчасово, з першого січня 2023 року до першого січня 2025 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг із демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху.

Тимчасово, до першого січня 2023 року, операції з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються за ставкою в розмірі сім відсотків.

При цьому ставка на рівні семи відсотків поширюватиметься й на операції з постачання нерезидентами (імпорт) резиденту на території України зазначених послуг.

Тобто резидент, відповідно статті 208 Податкового Кодексу України, який буде отримувати кінокультурні послуги від нерезидента, має сплачувати ПДВ із вартості таких послуг за ставкою сім, а не 20 відсотків.

За ставкою сім відсотків на постійній основі оподатковуються операції з:

— постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;

— постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;

— постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області