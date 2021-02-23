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Можна скористатися взірцями заповнення декларації

23.02.202123.02.2021Автор Богдан Дікальчук
Можна скористатися взірцями заповнення декларації

Із початку січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2020 рік — до першого травня 2021 року.

Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі декларації:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає у разі отримання:

— доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

— іноземного доходу;

— в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Із зразками заповнення декларації можна ознайомитися на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/zrazki-zapovnennya-podatkovoi-deklaratsii/.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області