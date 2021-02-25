На податкових боргах можна заощадити

Змінами до Податкового кодексу України (ПКУ) передбачена можливість прощення платнику податків штрафних санкцій та пені, що мають застосовуватися при виникненні податкового боргу. Адже, підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 23.

Ці зміни внесено Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Для того, щоб скористатися такою можливістю, платнику податків необхідно:

— написати до податкової служби заяву в довільній формі;

— сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;

— не допускати нових податкових боргів із поточних зобов’язань.

За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть анульовані у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

Ця норма закону розповсюджується на всіх платників податків, окрім:

— великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;

— осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

— осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

— банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

— осіб, які мають податковий борг із митних платежів;

— осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Написати до податкової служби заяву, платник податків може скориставшись послугами електронного кабінету платника за адресою https://cabinet.tax.gov.ua. В Е-кабінеті платник також може перевірити і стан розрахунків із бюджетом, зокрема, дізнатися про наявність чи відсутність заборгованості з податків і зборів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області