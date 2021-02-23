Не підвели наставників

Наприкінці минулого тижня у Львові відбувся відкритий чемпіонат області з боксу серед юніорів і дівчат. У боксерській залі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України свою майстерність продемонстрували близько півтора сотні атлетів із Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської і Тернопільської областей.

Честь нашого краю захищали дві вихованки боксерського клубу «Шкіряна рукавичка», які тренуються в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласній ШВСМ під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів.

Й обидві виправдали сподівання своїх наставників. У ваговій категорії до 54 кілограмів не було рівних Соломії Голован. А в суперечці атлеток, чия вага не перевищує 81 кілограм, усіх конкуренток здолала Каріне Айрапетян.

Проведені з дотриманням належних протиепідемічних норм змагання стали одним з етапів підготовки до чемпіонатів України серед юніорок і дівчат.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Соломія ГОЛОВАН і Каріне АЙРАПЕТЯН разом з одним зі своїх тренерів Анатолієм ФІРМАНОМ.

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