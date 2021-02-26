Переможні старти

Відразу з двох офіційних всеукраїнських стартів із легкої атлетики серед осіб з інвалідністю повернулися на початку цього тижня вихованці тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт». І під час обох домоглися успіхів.

У Сумах, де в манежі місцевого державного університету проходив чемпіонат України серед спортсменів із порушеннями слуху, відзначилася майстер спорту Руслана Муравська. Підопічній заслуженого тренера України Михайла Васірука, як і зазвичай останнім часом, не було рівних у секторі для стрибків у висоту. А у фінальному забігу на 60 метрів із бар’єрами виборола третє місце.

Натомість у манежі стадіону «Металург» Бахмута на Донеччині визначилися лауреати чемпіонату України з легкоатлетичних метань серед спортсменів із порушеннями зору, розумового і фізичного розвитку та з ураженням опорно-рухового апарату. У двох класах останньої з нозологій також тріумфували наші земляки. У секторі для штовхання ядра чемпіонські титули вибороли майстри спорту Ігор Маргусь і Святослав Олійник.

Першокурсник Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Ігор Маргусь тренується під керівництвом тренера Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої і заслуженого тренера України Івана Салука. Натомість Святослав Олійник є підопічним уже згаданого Івана Салука.

Нарешті, одна з вихованок «Інваспорту» наприкінці минулого тижня у Львові взяла участь у престижному міжнародному меморіалі О. Дем’янюка зі стрибків у висоту. Підопічна майстра спорту Віктора Ворка Єлизавета Ільєнко виступила доволі успішно, з особистим досягненням посіла шосте місце.

На фото: Ігор МАРГУСЬ і Святослав ОЛІЙНИК після церемонії нагородження разом з Іваном САЛУКОМ.

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