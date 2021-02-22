Плата за землю — до місцевих скарбниць

У січні 2021 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 23 мільйони 604,2 тисячі гривень плати за землю. При цьому понад 89 відсотків сплати — внесок юридичних осіб.

Адже з початку року вони перерахували територіальним громадам 21 мільйон 50,9 тисячі гривень. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши два мільйони 553,3 тисячі гривень плати за землю.

Варто нагадати, згідно з нормами Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Юридичні особи — платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Фото прессужби ГУ ДПС у Тернопільській області