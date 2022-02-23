За місяць надійшло понад 26 мільйонів гривень земельної плати

У січні 2022 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 26,2 мільйона гривень плати за землю, що 2,6 мільйона більше, ніж торік. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому майже 90 відсотків сплати — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували територіальним громадам з початку року 23,5 мільйона гривень земельної плати, на 2,5 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 2,7 мільйона гривень. Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 136,5 тисячі гривень.

Податківці вважають за доречне нагадати, що згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Юридичні особи — платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області