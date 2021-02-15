Про запровадження інституту відповідальності платників податків

Із першого січня 2021 року набули чинності зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до Податкового Кодексу України (ПКУ), зокрема, в частині кваліфікації податкового правопорушення саме як протиправного, винного (у випадках, прямо передбачених ПКУ) діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до нього), контрольних органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також із першого січня 2021 року, з врахуванням внесених змін, ПКУ визначено, в яких випадках діяння вважається таким, що вчинене умисно, а також зазначено, що необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення, у визначених певними нормами ПКУ (пунктом 119.3 статті 119, пунктами 123.2—123.5 статті 123, пунктами 124.2, 124.3 статті 124, пунктами 125-1.2—125-1.4 статті 125-1 ), є встановлення контрольними органами вини особи.

Однак, податкове законодавство не містить визначення понять «вина» та «умисності діяння», проте розкриває їх суть та зміст, а також визначає в яких випадках особа вважається винною у вчиненні правопорушення, коли її дії вважаються такими, що вчинені умисно.

Статтею 109 ПКУ передбачено, що податковим правопорушенням є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених ПКУ) діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до нього), контрольних органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених ПКУ. І діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контрольним органом обставини, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Також, відповідно до змісту норми статті 112 ПКУ, особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких ПКУ передбачена відповідальність, проте не вжила достатніх заходів щодо їх дотримання.

При цьому, вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контрольний орган не доведе, що, вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області