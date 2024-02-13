Чи надсилається рішення про автоматичне врахування таблиці даних платника податку?

Відповідно до пункту 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника ПДВ за встановленою формою згідно з додатком 5 до цього порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 14 порядку таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Згідно з пунктом 16 порядку комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених статтею 42 Податкового кодексу України (ПКУ), Законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Відповідно до пункту 17 порядку у рішенні про неврахування таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування.

Згідно з пунктом 18 порядку таблиця враховується ДПС в автоматичному режимі у разі, коли:

така таблиця подається платниками податку — сільськогосподарськими товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року за номером 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими товаровиробниками, які на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ та мають у власності (право власності/користування) та/або на умовах оренди земельні ділянки, загальна площа яких становить не менш як 200 гектарів включно станом на перше січня та які відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного року враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року), та у поданій таблиці зазначаються відомості про постачання (виготовлення) таких груп товарів за кодами згідно з УКТЗЕД, як живі тварини (код згідно з УКТЗЕД 01); риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (код згідно з УКТЗЕД 03); молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені (код згідно з УКТЗЕД 04); овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби (код згідно з УКТЗЕД 07); їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь (код згідно з УКТЗЕД 08); зернові культури (код згідно з УКТЗЕД 10); насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж (код згідно з УКТЗЕД 12);

зазначена таблиця подається платниками податку, в яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, встановленому пунктом 3 порядку, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм х 1,4, та в такій таблиці зазначені товари/послуги, обсяг постачання яких згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Єдиному реєстрі податкових накладних, становить більше 25 відсотків загального обсягу операцій із постачання за останні 12 календарних місяців.

Пунктом 19 порядку визначено, що комісії контрольних органів приймають рішення про неврахування таблиці (додаток 7), врахованої відповідно до пунктів 16 та/або 18 порядку, що надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог ПКУ, Законів України за номерами 851 та 2155.

Порядок обміну електронними документами з контрольними органами затверджений наказом Міністерства фінансів України 6 червня 2017 року за номером 557.

Відповідно до пунктом 2 цього наказу друга квитанція — електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контрольного органу (адресатом) за результатами електронної ідентифікації, обробки, перевірки обов’язкових реквізитів електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа. Тобто при автоматичному врахуванні таблиці інформація про це буде зазначена в електронному повідомленні та відображена у другій квитанції.

Таким чином, при неврахуванні таблиці платнику податку в електронний кабінет надсилається рішення засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог ПКУ, законів України за номерами 851 та 2155, а інформація про автоматичне врахування таблиці зазначається у другій квитанції.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області