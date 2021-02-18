Стартовий майданчик для юних

Минулої суботи в Скалі-Подільській відбувся відкритий турнір із вільної боротьби на призи голови місцевої об’єднаної територіальної громади. У шкільному спортивному залі за нагороди змагалися близько сотні юних борців і борчинь двох вікових груп з нашого обласного центру, Теребовлі, Борщева, Скали-Подільської, Збаража і Підволочиська.

У суперечці молодших юнаків перемогли вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Давид Цюшок і Станіслав Климчук, збаражці Юрій Ковалевський і Максим Шафранський, господар килима Богдан Лісий та Руслан Сверида з Борщева. Натомість серед дівчаток відзначилася землячка останнього Мирослава Бородін. Проте варто віддати належне і наймолодшим призеркам — Вікторії Лемчук знову ж таки з Борщева, Анні Кондратенко з ОДЮСШ із літніх видів спорту та Олі Смакулі зі Збаража.

У змаганнях старших чемпіонами стали Степан Котик з Теребовлі та Артем Тісногуз із Борщева. Останній, до речі, визнаний кращим борцем турніру. Серед старших же дівчат відзначилася ще одна тернопільська борчиня Катерина Кондратенко.

Змагання відбулися з дотриманням усіх санітарних норм і вимог. Вони стали одним з етапів підготовки юних спортсменів до майбутніх всеукраїнських стартів. Приємно вразили організація і дружна атмосфера. Варто побажати організаторам, а одним із них був директор Борщівської ДЮСШ Руслан Антонюк, щоб цей турнір переріс у традиційний, став, так би мовити, стартовим майданчиком ще не для одного десятка юних чемпіонів!

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора