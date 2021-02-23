У півтора рази більше

У січні цього року платники податків Тернопільщини сплатили 262,9 тисячі гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з очікуваними надходженнями приріст склав 153,3 відсотка. Додатково місцеві скарбниці отримали 159,1 тисячі гривень.

Понад 88 відсотків цієї суми спрямували суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи. Вони сплатили 232,5 тисячі гривень транспортного платежу, що на 195 відсотків або на 253,7 тисячі гривень більше, ніж очікувалося.

Фізичні особи з початку 2021 року перерахували для територіальних громад 30,4 тисячі гривень транспортного податку, що на 21,5 відсотка або 5,4 тисячі гривень більше очікуваного.

Варто нагадати, що в зв’язку із зміною з першого січня 2021 року розміру мінімальної заробітної плати, змінилася розрахункова величина для визначення об’єкту оподаткування транспортним податком. Відповідно до норм Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, від випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати станом на перше січня становив 4723 гривні. Тож у 2020 році оподаткуванню підлягали легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких перевищувала 1771125 гривень.

Станом на перше січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зріс до 6000 гривень. Отож, об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 2250000 гривень.

Ставка податку не змінилася і становить у розрахунку на календарний рік 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області