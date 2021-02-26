Усіх із перемогою! І далі рівняйтеся на лідерів

Сьогодні у Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору та порушеннями розумового і фізичного розвитку. У двох перших нозологіях гідно постояли за честь збірної області вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт».

Змагання, до речі, проводилися в особистому заліку серед чоловіків і жінок, окремо за класами і нозологіями інвалідності. Нашим землякам виявилося під силу завоювати одну золоту, п’ять срібних і чотири бронзові медалі.

Зачин зробили атлети з ураженням опорно-рухового апарату. У вирішальному забігу на 200 метрів підопічна заслуженого тренера України Івана Салука Юлія Кравчук фінішувала другою. А в спринті на 60 метрів показала п’ятий результат. Не підвів і Дмитро Морський, яким опікується Віктор Ворко. У спринті показав аналогічний з Юлією результат, на 200-метрівці ж виборов шосте місце.

Як завжди конкурентноздатними стали і наші атлети з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Хоча найкращій із них, майстрині спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк і не вдалося цього разу піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Вся справа в тому, як пояснив її наставник, уже згаданий Іван Салук, години чотири тому повернувшись зі Сходу нашої держави, через незначне ушкодження вирішили разом із підопічною не ризикувати перед чемпіонатом Європи, який на початку першої декади березня відбудеться у французькому Нанті, і, за погодженням із тренерами збірної України, відмовитися в Сумах від участі в стрибкових дисциплінах.

Зате після трьох бігових видів програми Ольга незмінно піднімалася на подіум. Скарбничку її особистих нагород поповнили срібні медалі за досягнення на дистанціях 60, 200 і 400 метрів.

Не цурається участі в кількох дисциплінах і кандидатка в майстрині спорту Єлизавета Ільєнко. Під час звітних стартів її наставник Віктор Ворко, без сумніву, залишився задоволеним перемогою дівчини в секторі для стрибків у висоту і третім місцем у бігу на 60 метрів.

Молодшого колегу Івана Салука, майстра спорту зі стрибків у висоту Віктора Ворка порадували і ще двоє його підопічних. У бігу на 3000 метрів Микола Хрупалик фінішував другим, на 1500 метрів — третім. А Мар’ян Репета удостоєний бронзових медалей за досягнення в стрибках у висоту і в потрійному стрибку.

Щиро вітаючи наших земляків з успішним виступом, автор цих рядків, звісно, не може не побажати успіхів під час згаданого чемпіонату Старого континенту в Нанті не тільки Ользі Зазуляк, а й підопічній заслуженого тренера України Михайла Васірука Руслані Муравській, яка завдяки перемозі в Сумах кількома днями раніше, теж забронювала за собою місце в національній збірній Україні.

Фото із соціальних мереж