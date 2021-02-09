Вагомий плюс у надходженнях ПДВ

Рік лише почався, а підприємства Тернопільщини вже спрямували до казни нашої держави 326,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управління ДПС в області.

Порівняно з торішнім січнем надходження зросли на 136,8 мільйона гривень. Тобто приріст ПДВ склав 72,2 відсотка. Натомість частка ПДВ у загальних надходженнях до державного бюджету становить 75,5 відсотка.

На початок лютого цього року в області було зареєстровано 2754 платники податку на додану вартість — юридичних осіб. Необхідно відзначити, що порівняно з першим січнем цього року їх збільшилося на 13 осіб або на 0,4 відсотка, а з аналогічним торішнім періодом «плюс» склав 75 платників або 2,8 відсотка.

Одним із факторів збільшення надходжень ПДВ до державної скарбниці є результативна робота Системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, яка дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних, руйнувати схеми з формування фіктивного податкового кредиту, що забезпечує збільшення обсягів декларування ПДВ та сплати до бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області