Відомості в електронному вигляді, засвідчені електронною печаткою ДПС

Фізична особа — платник податків засобами електронного кабінету може отримати у відповідь на запит відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчені кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків може бути сформований починаючи з першого кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується поквартально, у зв’язку з чим загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати двадцяти кварталів).

Електронний документ, засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом паперового документа, виданого контрольним органом.

Інструкція щодо дій користувача для отримання такого електронного документа знаходиться на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: http://tax.gov.ua у приватній частині електронного кабінету в розділі: Допомога→ЕК для громадян→Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Податківці також нагадали, що станом на 15 лютого 2021 року триває обробка інформації, яка надійшла від податкових агентів згідно з поданими податковими розрахунками за формою 1ДФ. Граничний термін подання вказаних відомостей до контрольних органів за четвертий квартал 2020 року — 9 лютого 2021 року. Згідно з регламентом комп’ютерної обробки податкової звітності, обробка таких відомостей здійснюється протягом дев’ятьох робочих днів після граничного строку подання звіту, тобто останній день обробки звітності — 22 лютого 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області