Фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області регулярно проводять роз’яснювальну та інформативну роботу із суб’єктами підприємництва, які не виплачують зароблене своїм працівникам. До них долучаються і представники органів місцевого самоврядування.

Адже невиплата заробітної плати, виплата її у розмірі, нижче мінімального, це — втрати надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб.

У січні 2021 року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками дванадцяти підприємств краю, які допустили заборгованість із заробітної плати. Після чого боржники виплатили своїм працівникам 1,5 мільйона гривень зарплатного боргу. Відтак бюджет додатково отримав 43,6 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 421 тисячу гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На спільних з органами місцевого самоврядування засіданнях комісій із додержання платниками податків чинного законодавства про оплату праці цього року заслухали керівників чотирнадцяти підприємств та організацій, оскільки вони виплачували своїм працівникам заробітну плату в мінімальному розмірі і нижче. Позитивним результатом стало те, що тринадцять підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож до бюджету додатково надійшло 34,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 42,2 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Аналогічні проблеми обговорювалися ще із представниками 87 підприємств та організацій краю. Відтак 80 із них підвищили рівень виплати зарплати своїм працівникам. Як наслідок, до бюджету надійшло 787,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 947,5 тисячі гривень єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в січні додатково оформлено трудові відносини із 5089 працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області