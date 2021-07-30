Підприємства-боржники виплатили 9,5 мільйона гривень платежів

Упродовж січня-червня 2021 року 341 підприємство, яке допустило податковий борг на початок року, зменшило його на 9,5 мільйона гривень. Зокрема, 262 юридичні особи сплатили 3,3 мільйона гривень податкової заборгованості.

Від погашення податкового боргу в першому півріччі цього року до зведеного бюджету надійшло 22,6 мільйона гривень, що на 9,5 мільйона більше, ніж торік. При цьому державна скарбниця отримав 11,3 мільйона гривень, що на півтора мільйона більше, ніж торік у січні-червні.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексному плану дій задля скорочення податкового боргу. Зокрема, цього року в першому півріччі фахівці податкової служби області подали до суду 75 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 21,6 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 41 таке звернення на суму 13,8 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 128 позовів на суму податкового боргу 8,7 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 86,1 тисячі гривень. Зокрема, держбюджет отримав 71,1 тисячі гривень, а місцеві бюджети — 19,8 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області