Зазначаємо коди КОАТУУ у звітності з рентної плати та екологічного податку

Згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей від 12 червня 2020 року за номерами 707—730 створено 1469 територіальних громад. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оновлений довідник місцевих бюджетів на базі змінених кодів Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року за номером 756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів», а реквізити казначейських рахунків для громад розміщено на офіційних сайтах територіальних органів ДПС.

ДПС України надано рекомендації, щодо особливостей заповнення податкової звітності з рентної плати та екологічного податку, яка передбачає відображення відповідних показників, які необхідно використовувати для внесення відповідних змін до податкової звітності.

Зокрема, в податковій декларації з рентної плати (наказ мінфіну від 17 серпня 2015 року за номером 719):

у рядку 6 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» декларації за номером 719 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контрольного органу, до якого подається декларація за номером 719;

у рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТТУ» додатків 1—3,5 та 7 до декларації за номером 719 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, визначений у згаданих розпорядженнях та наказі;

у рядку 5 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням об’єкта» до декларації за номером 719 зазначається код КОАТУУ місця здійснення діяльності платника.

У рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТТУ» додатків 4,6,10—11 до декларації за номером 719 зазначається код КОАТТУ територіальної громади.

У податковій декларації екологічного податку, затвердженої наказом мінфіну від 17 серпня 2015 року за номером 715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку»:

у рядку 7 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації за номером 715 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контрольного органу, в якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

у рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1—3 до декларації за номером 715 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, в якій платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

у рядку 3.2 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення» додатків 1—3 до декларації за номером 715 зазначається код за КОАТУУ за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області