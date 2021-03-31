Більшість платників ПДВ — юридичні особи

На початок березня цього року на Тернопільщині платниками податку на додану вартість були зареєстровані 3196 суб’єктів господарювання. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Значна частина платників ПДВ — юридичні особи. Впродовж двох місяців цього року налічувалося 2734 суб’єктів господарювання. Приватних підприємців, які зареєстровані платниками ПДВ, з початку року було 486 осіб.

Порівняно з торішніми січнем-лютим суб’єктів підприємництва — платників ПДВ побільшало: додалося 66 юридичних осіб і 38 приватних підприємців.

Станом на початок березня 2021 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 59680 основних платників податків. Майже 59 відсотків (35206 осіб) із них — приватні підприємці. Решта 24474 платників є юридичними особами. Порівняно з січнем-лютим 2020 року кількість суб’єктів господарювання зросла на 1282: плюс 425 приватних підприємців і 857 юридичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області