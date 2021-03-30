Бізнесменам Тернопільщини повернули сто мільйонів гривень ПДВ

Упродовж двох місяців цього року 74 суб’єкти господарювання — юридичні особи Тернопільщини заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок. Задекларована ними сума до повернення склала 83 мільйони гривень.

Станом на початок березня бізнесу нашого краю відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, грошовими коштами на розрахунковий рахунок 100 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом сума повернення зросла на шість мільйонів грн, адже за січень-лютий 2020 року юридичні особи отримали 94 мільйони гривень відшкодованого ПДВ.

Після проведених перевірок податківці області за 2021 рік упередили 700 тисяч гривень неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ. Це проти торішніх десяти тисяч гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на початок березня складав 60 мільйонів гривень. Із них щодо 44-х мільйонів тривають перевірки та процедура бюджетного відшкодування, а 16 мільйонів гривень перебувають на стадії судового та адміністративного розгляду.

На завершення податківці нагадали, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість, незалежно від терміну реєстрації, в яких є в наявності правомірне сформоване від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області