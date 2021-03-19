Чи можна підприємцю змінити відпустку на лікарняне?

Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою в довільній формі (підпункт 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ).

Для уникнення порушення термінів сплати авансових платежів рекомендовано подавати до контрольного органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки. Заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності доцільно подавати відразу після закінчення лікарняного.

Тобто фізична особа-підприємець — платник єдиного податку, яка не використовує працю найманих осіб, може відкликати заяву щодо періоду щорічної відпустки до її початку та скористатися правом на звільнення від сплати єдиного податку за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області