Декларації з метою отримати довідку про доходи

Відповідно до пункту 296.8 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє їх від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Про це нагадали і головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 ПКУ та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Із першого січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номерм 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», згідно з яким внесено зміни, зокрема, до форми декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 зі змінами та доповненнями.

Декларація за оновленою формою, у редакції наказу за номером 752, подається за податкові звітні періоди 2021 року.

Для отримання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, нею подається декларація з типом «Довідково» — у полі 01 заголовної частини декларації ставиться відповідна позначка.

При цьому в полі 02 заголовної частини декларації заповнюється показник «місяць» (зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково»).

Податкові зобов’язання з єдиного податку в розділі V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» не визначаються та додаток 1 «Відомостей про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» не подається. Подання такої декларації не звільняє платника від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області