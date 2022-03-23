15 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10 лютого 2022 року за номером 58 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», яким, зокрема, затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, декларацію за оновленою формою (з урахуванням змін внесених згаданим наказом) платники податків мали б подавати, починаючи зі звітного періоду — півріччя 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області