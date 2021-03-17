Дві подруги, дві призерки європейської першості

Наприкінці минулого тижня у французькому Нанті завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів із порушенням розумового і фізичного розвитку. Двом вихованкам тернопільських «Інваспорту» та ОДЮСШ «Інваспорт», які взяли в ньому участь, виявилося під силу завоювати по дві медалі.

Зачин зробила майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Підопічна заслуженого тренера України Івана Салука розпочала виступи на першості Старого континенту потрійним стрибком. Найкраща спроба на 11 метрів 18 сантиметрів цього разу принесла неодноразовій призерці аналогічних стартів срібну медаль.

Наступного ж дня до подруги по команді приєдналася і майстер спорту Руслана Муравська, якою опікується заслужений тренер України Михайло Васірук. У складі естафетної четвірки 4 по 200 метрів дві наші землячки разом із Людмилою Даниліною та Юлією Шуляр теж завоювали друге місце. І на цьому Руслана не зупинилися. Невдовзі зрівнялася зі старшою подругою за кількістю нагород, ставши бронзовою призеркою в бігу на 60 метрів із бар’єрами.

Наостанок же обидві успішно виступили і в стрибках у довжину. Четвертою фінішувала Ольга Зазуляк, п’ятою — Руслана Муравська.

На фото: Ольга ЗАЗУЛЯК (зліва) під час нагородження призерок у потрійному стрибку.

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