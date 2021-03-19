Фаворити підтвердили клас

У шахово-шашковому клубі «Авангард» відбулися обласні змагання з шахів серед юнаків і дівчат віком до чотирнадцяти років. У турнірі взяли участь 22 учасники з Тернополя, Борщева, Почаєва, Теребовлі, Скалата і Хоросткова.

Швейцарська система розіграшу в дев’ять турів — типова для таких баталій. А зі стартового протоколу було зрозуміло, що за перемогу сперечатимуться досвідчений Петро Запорожець та перспективний Назар Сохор. Адже їхні національні рейтинги були значно вищими, ніж у решти конкурентів.

У четвертому турі відбулася очна зустріч фаворитів. Змістовна партія завершилася нічиєю. Далі перемогти мав той, хто краще зіграє завершальні п’ять турів. Краще з цим завданням упорався Назар — 7,5 очка гарантували йому перше місце. На один бал відстав Петро Запорожець, який уперто не бажав нічиєї з Максимом Сакундяком із Борщева, а тому і програв йому партію.

Третім же фінішував Артем Семчишин, який просто увірвався до шахової еліти краю. Юний шахіст набрав шість очок і на пів кроку випередив чотирьох більш досвідчених і старших першорозрядників — братів Сакундяків, Богдана Стравінського і Богдана Цимбалістого.

Серед дівчат кращий результат показала Христина Білоус, а на пів очка відстала Діана Скорохід із Борщева.

Наступні змагання — серед дітей віком до дванадцяти років — заплановані на 8—10 квітня. Якщо, звісно, на перешкоді не стане пандемія.

На фото: світлина на згадку після нагородження переможців і призерів.

Фото Тетяни СКОРОХІД