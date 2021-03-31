Хто може уникнути декларування іноземних доходів

Будь-які доходи, отримані громадянами, мають бути оподатковані, навіть якщо вони отримані за межами України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Насамперед, якщо громадяни отримували доходи за кордоном і сплатили з них податки за межами України, то їм, як правило, не доведеться платити податки ще раз. Адже є нюанс, який дозволить зменшити суму податку з іноземних доходів, що сплачується в Україні. Це міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, які діють між урядом України та урядами інших держав. Якщо укладений подібний договір між Україною та державою, в якій працює особа, то відповідно до норм Податкового кодексу України можна зарахувати суму податків, сплачених за кордоном під час розрахунку суми податку, який підлягає сплаті в Україні. Для того щоб провести таке зарахування, потрібно документально підтвердити, яку суму громадянин сплатив до контрольного органу іноземної держави.

Для цього платнику необхідно отримати від державного органу країни, де отримується дохід (прибуток), уповноваженого його справляти, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Податківці також нагадали, що декларація про доходи подається до першого травня 2021 року до податкової інспекції за місцем проживання.

Необхідно зауважити, що за відсутності в платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого податку, він зобов’язаний подати до контрольного органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларацій до 31 грудня року, наступного за звітним.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за вибором платника в будь-який зручний спосіб: через сервіс «Електронний кабінет» (із використанням електронного цифрового підпису); до Центрів обслуговування платників (за місцем реєстрації); відправляється поштою (з повідомленням про вручення).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області