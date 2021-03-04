Кубкові відзнаки зі Львова

Наприкінці минулого тижня відбувся відкритий Кубок Львова з гирьового спорту. Участь у ньому взяли дев’ять команд із Західної України. Збірна Тернопільщини, як і зазвичай, була серед фаворитів.

Початок успішним виступам поклав вихованець Збаразької ДЮСШ Вадим Карлатян. Підопічний заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія не мав собі рівних у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 73 кілограмів. Причому зійшов на верхню сходинку п’єдесталу пошани як після змагань дорослих, так і юніорів.

Іншого ж нашого іменитого богатиря, теж заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Зіновія Кульчицького порадував вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дмитро Скакун. У наступній ваговій категорії до 78 кілограмів у турнірі дорослих виборов третє місце, а в суперечці юніорів став переможцем.

Не підвели й атлети важчих вагових категорій. Майстер спорту міжнародного класу Василь Середюк, яким теж опікується Зіновій Кульчицький, фінішував третім у ваговій категорії понад 95 кілограмів. А в суперечці богатирів, чия вага не перевищує 95 кілограмів, аналогічного успіху домігся вихованець спортивного клубу «Гирьовик» із Збаража Роман Баланюк. Атлетом опікуються Петро Багрій і Віталій Гуголь.

А за підсумками командних стартів збірна Тернопільщини теж увійшла до трійки найкращих і повернулася додому з кубком.

На фото: збірна Тернопільської області після завершення змагань.

Фото з архіву З. КУЛЬЧИЦЬКОГО