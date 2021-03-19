Ким можемо пишатися

Завершився зимовий легкоатлетичний сезон. Під час нього тернопільські майстри «королеви спорту» продемонстрували свою майстерність у п’ятьох чемпіонатах і в розіграші Кубка України.

Апогеєм виступу наших земляків, без сумніву, стала участь майстра спорту міжнародного класу Наталії Стребкової в чемпіонаті Європи в приміщенні в польському Торуні, де чемпіонка України, випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка виборола дев’яте місце в бігові на 3000 метрів, установивши новий рекорд області — 8 хвилин 54,18 секунди.

Загалом же в чемпіонатах України серед дорослих, юніорів та юнаків узяли участь 39 тернопільських легкоатлетів. Усім разом удалося завоювати дев’ять медалей, що дозволило покласти до скарбнички збірної краю 1078 залікових балів. Більше половини з них — за вісьмома вихованцями обласної школи вищої спортивної майстерності (605 очок). До трійки лідерів також увійшли Тернопільська ОДЮСШ (238) і Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту (91). Конкурентоздатними на всеукраїнській арені в цьому зимовому сезоні також були розформована вже нині ДЮСШ Тернопільського району (53), Зборівська (51), Кременецька (23) і Бережанська (17) дитячо-юнацькі спортивні школи.

Окрім уже згаданої чемпіонки України серед дорослих у бігові на 3000 метрів Наталії Стребкової, якою опікується Олександр Степанюк, на верхню сходинку п’єдесталу пошани після змагань юніорів у бігові на 2000 метрів із перешкодами піднялися Віктор Гнатів (тренери Богдан та Оксана Дуди) і Тетяна Когут (Володимир та Богдан Дуди). А чемпіоном України серед юнаків у стрибках у висоту став Матвій Чауш (Євген Кармелюк).

Також уже згадана Тетяна Когут відкриває список атлетів, які завоювали «срібло». Талановита бережанка удостоїлася його за друге місце на своїй улюбленій дистанції 2000 метрів із перешкодами під час чемпіонату України серед дорослих. Натомість аналогічну нагороду в метанні диска серед юніорів завоював підопічний Івана Панасюка і Миколи Головацького Ігор Висоцький.

Нарешті, під час юнацького чемпіонату України з легкоатлетичного двоєборства ще двоє наших земляків стали срібними призерами. Мова про Віталія Вацлавіва (Володимир Небельський; 400 і 200 метрів) і Софію Ронталюк (Ольга Стефанишина; спортивна ходьба на 1000 метрів і 800 метрів). А бронзовою медалісткою в бігові на 800 і 200 метрів стала підопічна Наталі Каленік Валерія Цимбалюк.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: на дистанції Наталія СТРЕБКОВА.

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