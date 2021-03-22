Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: Своєчасна сплата податкової заборгованості обійдеться без наслідків для платників»

Під час проведеної наприкінці минулого тижня в головному управлінні ДПС у Тернопільській області традиційної гарячої лінії чергував начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський. З усіма охочими пан Михайло поспілкувався на тему виникнення та погашення податкової заборгованості:

— Чи можна погасити податковий борг за рахунок майна засновників юридичної особи, яка ліквідується?

— Якщо внаслідок ліквідації платника податків частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, вона погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства. За умови, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності. В разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи — за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу.

— Як отримати довідку про відсутність заборгованості?

— Для отримання такої довідки зобов’язані подати заяву. Довідка, до речі, надається платнику безоплатно. Заява ж подається за вибором платника у паперовій або в електронній формі на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого довідку буде подано платником.

— Який строк дії довідки про відсутність заборгованості?

— Строк дії довідки — десять календарних днів із дати її формування. Термін дії в ній обов’язково зазначається. Якщо платник не отримав довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, вона зберігається в уповноваженому органі.

— Наприкінці року списували борги до 3060 гривень. Таке списання буде ще передбачене?

— У зв’язку з пандемією не всі громадяни мали змогу оплатити податкові платежі, головним чином місцеві податки. Відтак держава пішла їм назустріч і провела разове списання.

На сьогодні врегулювання питання податкових боргів усіх категорій платників податків здійснюється відповідно до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, який доповнено новими пунктами 23 і 24.

Тобто, для всіх платників податків передбачено списання штрафів та пені, якщо податковий борг погашено в повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців із дня набрання чинності Закону України за номером 1072, тобто до 10 червня 2021 року. Мова йде про суми податкового боргу без урахування штрафних санкцій, пені, але з урахуванням несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням податкового боргу (за наявності), що виник станом на перше листопада 2020 року та в разі сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі.

При виконанні цих двох умов штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати податкового боргу, списуються відповідно до статті 101 Податкового кодексу України, за заявою платника податків.

Ця законодавча норма стосується будь-якого податкового боргу незалежно від суми, та якщо він буде сплачений до 10 червня 2021 року, то пеня та штрафи не застосовуються.

Проте хочу наголосити, що ці положення не застосовуються для великих платників податків; осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства; осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу; банків, на які поширюються норми Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; осіб, які мають податковий борг із митних платежів; осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

— Коли податкова може позбавити статусу платника єдиного податку?

— Якщо у підприємця — платника єдиного податку на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів є податковий борг у розмірі більше 3060 гривень, він повинен в останній день другого із двох послідовних кварталів перейти на загальну систему оподаткування. В іншому випадку податковий орган має право за своїм рішенням виключити з реєстру платників єдиного податку такого боржника.

А повернутися на спрощену систему оподаткування фізична особа-підприємець зможе тільки після погашення боргу і тільки після закінчення чотирьох послідовних кварталів із моменту прийняття рішення податковим органом.

— Чи є якісь нюанси при заповненні платіжного доручення на сплату боргу?

— При заповненні розрахункового документа на сплату грошових зобов’язань, які набули статусу податкового боргу, в полі «призначення платежу» необхідно зазначати код виду сплати 140 — надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу.

Зазначу також — для того, аби дізнатися про наявність чи відсутність заборгованості, можете особисто звернутися до органів ДПС або скористатися «Електронним кабінетом платника податків».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області