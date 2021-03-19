Працівникам виплатили заборговане, бюджетам — податки

Суб’єкти господарювання Тернопільщини, які мали заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати, сплатили в січні-лютому 2021 року 11,7 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Значна частина цієї суми — заборгована зарплатня, яка склала 8,7 мільйона гривень. Окрім цього, до бюджетів надійшло 2,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 821 тисяча гривень єдиного внеску. Такого результату вдалося досягти завдяки систематичній роз’яснювальній роботі з керівниками підприємств-боржників.

Долучаються до неї й органи місцевого самоврядування, оскільки від невиплати офіційної зарплати, використання необлікованої найманої праці втрати несуть місцеві бюджети. Тож у тривалій взаємодії з представниками місцевої влади з питань контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками тридцяти підприємств. Позитивним досягненням стало підвищення рівня виплати заробітної плати 28-ми з них. Додаткові надходження до бюджетів склали 376 тисяч гривень, з яких 169,5 тисячі податку на доходи фізичних осіб та 207 тисяч єдиного внеску.

Окрім того, податківці провели аналогічну роз’яснювальну роботу з посадовими особами 222 підприємств та організацій області. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 205-ти з них. При цьому бюджет отримав 4,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 5,1 мільйона єдиного внеску.

Просвітницька робота стосовно необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками посприяла належному працевлаштуванню в лютому п’яти тисяч жителів нашого краю.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області