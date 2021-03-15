Про податкові борги розкаже вебпортал ДПС

На офіційному вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua) оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, з якою можна ознайомитися за посиланням: Головна/Відкриті дані/Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

Окрім того, на офіційному вебпорталі ДПС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці.

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання і повідомить про результати пошуку із зазначенням інформації щодо відсутності або наявності боргу в платника податків.

Варто зазначити, що меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету надає платнику податків із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області