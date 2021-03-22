Транспортного податку сплатили більше очікуваного

Упродовж січня-лютого цього року платники податків Тернопільщини сплатили 337 тисяч гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з очікуваними надходженнями приріст склав 69,9 відсотка. Додатково місцеві скарбниці отримали 201,7 тисячі гривень.

Понад 82 відсотки цієї суми спрямували суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи. Вони сплатили 293,8 тисячі гривень, що на 88,7 відсотка або на 279,6 тисячі гривень більше, ніж очікувалося.

Фізичні особи перерахували з початку 2021 року до місцевих скарбниць 43,2 тисячі гривень транспортного податку.

Принагідно податківці нагадали, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. Це передбачено статтею 267 Податкового кодексу України.

Оскільки цього року встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати (6000 гривень), змінився і прохідний поріг для «елітних» автомобілів. Тепер його розмір становить 2250000 гривень. Платниками цього податку і є власники таких автомобілів.

Усі автомобілі (базові моделі), які є об’єктом оподаткування транспортним податком, входять до переліку, що розміщений на сайті Міністерства економічного розвитку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області