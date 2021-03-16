Тріумф на молодіжному чемпіонаті України

Наприкінці минулого тижня в Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед молодих жінок, юніорок та дівчат. Місцевий спорткомплекс «Юність» чи не вперше став ареною проведення таких престижних стартів, під час яких близько трьох сотень учасниць з усіх куточків нашої держави визначили лауреатів відразу в трьох вікових групах.

Честь збірної Тернопільщини захищали троє вихованок боксерського клубу «Шкіряна рукавичка», які в обласній ДЮСШ із літніх видів спорту, відділенні боксу комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби та обласній ШВСМ тренуються під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів. І двоє з них удостоїлися честі піднятися на п’єдестал пошани.

Передусім привітаймо новоспечену переможницю молодіжного чемпіонату України Каріне Айрапетян. Дівчині не було рівних у ваговій категорії до 81 кілограма. У цій же віковій групі срібну медаль у ваговій категорії до 54 кілограмів завоювала Соломія Голован.

А в суперечці юніорок у ваговій категорії до 52 кілограмів непогано виступила Тетяна Крамар — зупинилася за крок від п’єдесталу, здобувши п’яте місце.

Командою ж троє тернопільських боксерок посіли одинадцяте місце з 24-х збірних, що, без сумніву, свідчить про хороші перспективи наших дівчат.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Соломія ГОЛОВАН і Каріне АЙРАПЕТЯН (справа) разом із Русланом ФІРМАНОМ після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву автора