Відмінна репетиція перед відповідальними стартами

Минулої неділі у Львові завершився дев’ятий відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, колишнього переможця юніорських чемпіонатів світу та Європи, володаря кубка світу Ігоря Первачука. Під час дводенних баталій на килимах, установлених у манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, силами помірялися юнаки і дівчата віком до п’ятнадцяти років та не старші двадцяти років юніори з переважної більшості областей нашої держави, а також із Вірменії, Франції, Молдови, Словаччини і Литви.

Усього ж у змаганнях узяли участь шість сотень атлетів, серед яких і понад три десятки борців із нашого обласного центру, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Теребовлі і Шумська. У суперечці молодших чотирьом із них удалося піднятися на п’єдестал пошани.

Срібну медаль у ваговій категорії до 41 кілограма завоював Назар Бовтун із Вишнівця, який тренується під керівництвом Олега Борисевича і Петра Короля. Аналогічна нагорода і у вихованки Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, підопічної Сергія Кондратенка Надії Шимків. Юнка завоювала її в суперечці дівчат, чия вага не перевищує 36 кілограмів.

Відзнак за третє місце у своїх вагових категоріях удостоєні Олександр Смакула із Збаража (тренер Олександр Шафранський) і Катерина Кондратенко з Тернополя, яка в ОДЮСШ із літніх видів спорту, звісно, теж тренується під керівництвом батька Сергія Кондратенка.

Продемонстрували хорошу боротьбу, однак зупинилися за крок від нагород, здобувши п’яті місця, Владислав Модний із Вишнівця, тернопілець Володимир Кутник та Артем Тісногуз із Борщева.

Не залишилися без нагород і тернопільські юніори. У ваговій категорії до 125 кілограмів права піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани удостоївся Олександр Хруленко, якого нині тренує Дмитро Патиковський. У фіналі наш богатир поступився чемпіонові Європи з Вірменії.

Бронзовими ж призерами стали Юрій Вовк із Збаража (Петро Король) і двоє представників Теребовлянщини, які нині навчаються у Львові, проте удосконалюють свою спортивну майстерність під керівництвом Володимира Перхалюка. Мова про Юрія Чорного та Артура Барана. До речі, перший із них у чвертьфіналі переміг торішнього фіналіста цього турніру та чемпіонату України.

Звітні ж змагання відзначилися численним представництвом юнаків, в яких через пандемію тривалий час не було таких масштабних стартів. Представницьким був і турнір юніорів, для яких змагання стали хорошою репетицією перед квітневим чемпіонатом України в Бахмуті.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Катерина КОНДРАТЕНКО (зліва) і Надія ШИМКІВ після церемонії нагородження.

Фото автора