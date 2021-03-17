Волейбольні аматори прагнуть змагатися

Минулої неділі вперше в новоствореному Тернопільському районі відбулися змагання з волейболу серед чоловічих аматорських команд об’єднаних територіальних громад. Про популярність гри над сіткою в нашому краї зайвий раз засвідчила хоча би та обставина, що взяти в них участь зголосилися відразу одинадцять колективів.

Отож і довелося організаторам, як розповів голова районної ради ФСТ «Колос» Іван Кульбіцький, поділити турнір на три етапи. На стартовому з них у Скалаті, крім господарів, силами помірялися аматори з Качанівки Підволочиської ОТГ і Великобірківської ОТГ. У Великих Гаях місцевій команді дісталися в суперники колективи з Великої Луки Великоберезовицької ОТГ і Підволочиської ОТГ. Нарешті, до волейболістів Озернянської ОТГ завітали в гості команди Бережанської ОТГ, сіл Острів Великоберезовицької ОТГ і Лозова Байковецької ОТГ.

По два кращих колективи з кожної зони вибороли право продовжити боротьбу у півфіналах, які наступної неділі, 21 березня, заплановано провести у Великих Гаях і Скалаті. Тож ви, без сумніву, здогадалися, що колективи з цих населених пунктів стали одними з лауреатів. Як і команди з Бережан, Лозової, Підволочиська і Великих Бірок.

У зв’язку з не до кінця з’ясованими питаннями фінансування фізкультурно-спортивного товариства «Колос», яке ось уже сім десятків років займається розвитком фізичної культури і спорту на селі, турнір, до речі, проводиться завдяки внескам команд-учасниць на відшкодування витрат на оплату суддів, лікарів, придбання кубків і грамот.

Не можу не згадати і про те, що під час турніру в Скалаті учасники мали можливість долучитися до благодійної акції із збору коштів для важкохворого хлопчика, на лікування якого потрібно понад два мільйони доларів. Її організатором виступив місцевий професійний ліцей. Учні навчального закладу зготували різноманітні смаколики, чай, каву, якими пригощали гравців команд. А виручені кошти передали батькам дитини на лікування.

Фото з архіву організаторів