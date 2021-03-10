Як швидко плине час!

Автор цих рядків аж ніяк не може уникнути цього заголовка після того, як минулої неділі в Луцьку завершилися п’ятиденні баталії розіграшу Кубка України з важкої атлетики. Серед тих, хто, без сумніву, став одним із героїв турніру, й уродженець Хоросткова Віталій Дадерко.

Уперше піднявшись на дорослий поміст, 16-річний підопічний одного з найбільш досвідчених тренерів відомої в Україні школи кузні кадрів талантів із цього виду спорту Ярослава Ваверчака, відзначив свій дебютний виступ на дорослому помості тріумфальним завоюванням другого місця в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 61 кілограма.

Побратим і соратник світлої пам’яті Миколи Підодвірного Ярослав Ваверчак, як і зазвичай, завдяки природній скромності, за такої ситуації, був небагатослівним. Передусім через те, що Віталій, знову ж таки завдяки плідній співпраці з наставником, ішов до свого поки що найвищого тріумфу, так би мовити, «через терни до зірок». Інакше не скажеш про суперечку важкоатлетів, чия вага нині не перевищує 61 кілограм. Де-де, а в цій ваговій категорії і, справді, перемагають найсильніші. Хоча би тому, що легших атлетів в Україні у «вдень із вогнем» важко знайти. А важчих, як не переконуй, із кожним роком щоразу стає все менше і менше. Куди не глянь, але саме в цій ваговій категорії, так би мовити, «виживають» найсильніші.

Тож і неминучі щирі вітання наставникові багаторазового переможця чемпіонатів області, призера всеукраїнських стартів змагань на призи всеукраїнського сільського товариства «Колос» «Хто ти, майбутній, олімпійцю?» Усе закономірно стосовно того, що його підопічний зростання спортивної майстерності відзначає новими успіхами на всеукраїнській арені.

Головна ж інтрига, за традицією, — «вишенькою на торті». Зафіксувавши в ривку 109 кілограмів, а в поштовху — 120, Віталій Дадерко не тільки став срібним призером Кубка України в двоєборстві, а й майстром спорту. До «срібла» вкомплксному заліку додав ще й медаль медаль за друге місце в першій із дисциплін (109 кілограмів) і «бронзу» за поштовх — 120 кілограмів.

Хоча директор обласної ШВСМ Олег Любінський, де нині вдосконалює майстерність Віталій, й обмовився, що в його підопічного три малі «срібла».

Що ж до виступу інших тернопільських важкоатлетів, то, без сумніву, не можна не привітати з поверненням на всеукраїнську арену майстрині спорту міжнародного класу, переможниці і призерки чемпіонатів Європи Марії Хлян. Упоравшись із наслідками важкої травми, уславлена наша землячка відзначила повернення завоюванням восьмого місця у ваговій категорії до 59 кілограмів, перевиконавши норматив майстра спорту.

Не забудемо привітати і підопічного Ярослава Козюпи з Бучача Романа Гудзя. фінішував одинадцятим у суперечці богатирів, чия вага не перевищує 102 кілограми — 126 кілограмів у ривку і 155 — у поштовху. Натомість Марії Хлян для завойованого восьмого місця вистачило 70 кілограмів у ривку і 80 — у поштовху.

Фото із соціальних мереж

На фото: тріумфальний виступ підопічного Ярослава ВАВЕРЧАКА Віталія ДАДЕРКА під час розіграшу Кубка України з важкої атлетики.

Фото із соціальних мереж