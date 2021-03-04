Якщо автомобілеві виповнилося п’ять років…

Згідно з підпунктом 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України (ПКУ) платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ є об’єктами оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ).

Підпунктом 267.6.4 пунктом 267.6 статті 267 ПКУ встановлено, що платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контрольному органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з транспортного податку за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період із першого січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (підпункт 267.6.7 пункту 267.6 статті 267 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області