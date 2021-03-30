За дебютними стартами — спартакіада

Фізкультурно-спортивне товариство «Колос» Тернопільського району провело перші в цьому році змагання з волейболу. Участь у них узяли чоловічі аматорські колективи об’єднаних територіальних громад.

Після зонального і півфінального етапів минулої неділі в Скалаті відбувся фінал, участь в якому взяли по два найкращих колективи з кожної півфінальної зони — команди Бережанської, Великогаївської, Великобірківської і Скалатської об’єднаних територіальних громад. Причому, вирішальні баталії провели за коловою системою з урахуванням результатів ігор, що раніше відбулися в зонах.

Для початку жеребкування звело переможців зональних стартів — команду Бережанської ОТГ, до складу якої увійшли переважно досвідчені ветерани на чолі з Віктором Івахівим, й очолюваний Олександром Шумом молодий колектив Великобірківської ОТГ. Якщо перша партія проходила очко в очко і перемогла молодь, то друга залишилася за ветеранами. І в третій вирішальній досвід узяв гору. Бережанці перемогли з рахунком 2:1.

Не менш напруженою вийшла і наступна зустріч. Із тією хіба різницею, що молодь із Великогаївської ОТГ у трьох партіях здолала сформований наполовину з ветеранів колектив господарів. Останнім не пощастило і в зустрічі з волейболістами Бережанської ОТГ — 0:2.

Коли ж врахувати, що перед тим Великі Бірки так само «на сухо» здолали Великі Гаї, з’ясувалося, що переможці і призери визначилися вже після двох перших уже згаданих ігор. Бережанці стали переможцями, Великі Бірки — другі, Великі Гаї — треті. Та розчарованих після фіналу, без сумніву, не було. Адже прихильники гри над сіткою скучили за улюбленим заняттям, готові брати участь у подібних турнірах ледве не щотижня.

Найкращими гравцями фінальної частини першості визнані Тарас Синьковський із Бережан, Вадим Залізний із Великих Бірок та Олег Кривецький із Скалата. Переможці і призери нагороджені кубками, медалями і грамотами, найкращі гравці — пам’ятними призами. Під час фіналу учасники долучилися до благодійної акції зі збору коштів на лікування хворої дитини зі Скалата.

Фінальні змагання відбулися в місцевому професійному ліцеї. Крім керівництва навчального закладу, організатори також удячні за допомогу в їх проведенні голові Скалатської ОТГ Петрові Савончаку, директорові Скалатської ДЮСШ Володимирові Лесіву і редакції газети «Хата», яка надала спонсорську допомогу для нагородження переможців і призерів.

У найближчих планах спортивно-масової роботи в новоствореному Тернопільському районі — спартакіада «Найкраще спортивне село», до участі в якій запрошуються збірні фізкультурників одного населеного пункту від кожної сільської, селищної чи міської громад району. Найсильніших визначать у міні-футболі або волейболі, шахах, шашках, настільному тенісі, гирьовому спорті, перетягуванні канату і легкій атлетиці.

Фінал має відбутися в неділю, 23 травня цього року. Про місце його проведення організатори повідомлять додатково.

Фото з архіву організаторів