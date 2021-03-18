Здібні юнаки, цілеспрямовані юніори

Нещодавно в Кам’янці-Подільському Хмельницької області відбувся вже четвертий відкритий Всеукраїнський турнір із вільної боротьби серед кадетів 2004—2006 років народження та юнаків 2008—2010 років народження на призи голови місцевої районної ради Михайла Сімашкевича. На килимах у спортивному залі військового ліцею змагалися понад дві сотні юних атлетів.

Участь у цьому спортивному форумі взяли і наші земляки з обласного центру, Теребовлі і Борщева. Показані ними результати зайвий раз засвідчили, що на Тернопільщині підростають здібні юнаки — наслідувачі гідних традицій боротьби в нашому краї.

У ваговій категорії до 48 кілограмів, скажімо, переміг підопічний Руслана Антонюка і Сергія Недокіса Артем Тісногуз із Борщева. А тренерів Тернопільської КДЮСШ № 1 Валерія і Дмитра Красовських порадували завойованими третіми місцями Тарас Драбюк (вагова категорія до 44 кг) і Володимир Давибіда (до 95 кг).

За крок від бронзових нагород зупинилися борщівець Богдан Коритко (до 52 кг) і Віталій Гарнага з Теребовлі (до 60 кг), поступившись у сутичках за третє місце. Решта учасників, хоч і не завоювали медалей, проте здобули безцінний досвід, що знадобиться їм на шляху до майбутніх перемог.

Натомість минулої суботи в спортклубі «Галицькі леви» визначилися лауреати чемпіонату Тернопільської області серед юніорів віком до двадцяти років. За нагороди сперечалися борці з Тернополя, Теребовлі, Борщева, Скали-Подільської, Шумська і Чорткова.

Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Родіон Чорний, Сергій і Богдан Подолянюки та Олександр Хруленко з Тернополя, Віктор Крупа зі Скали-Подільської і вихованці Борщівської школи боротьби, які нині навчаються та удосконалюють свою майстерність у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Олег Щур та Андрій Антонюк.

Для цієї вікової групи характерна вже менша кількість учасників. Утім ця обставина не позначається на конкуренції і напруженості поєдинків. Для прикладу, в одній із вагових категорій за чемпіонство сперечалися давні і принципові суперники — чинний чемпіон України серед юніорів, майстер спорту Віктор Крупа, багаторазові призери всеукраїнських першостей, теребовлянці Юрій Чорний та Артур Баран. Перемогу, як ви вже знаєте, виборов уже згаданий Віктор Крупа.

Переможців обласного чемпіонату до змагань готували тренери Валерій і Дмитро Красовські, Сергій Кондратенко, Руслан Антонюк, Володимир Перхалюк, Дмитро Патиковський та автор цих рядків.

Змагання були відбірковими до чемпіонату України серед юніорів, який відбудеться на початку квітня в Бахмуті Донецької області.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Артем ТІСНОГУЗ разом з одним зі своїх наставників Сергієм НЕДОКІСОМ після завершення турніру в Кам’янці-Подільському.

Фото з архіву автора