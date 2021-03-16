Змагалися майбутні олімпійці

Відбулися обласні фінальні змагання з волейболу серед дівчат 2004 року народження та молодших під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?». Їх переможцем стала перша команда Тернопільської ОДЮСШ, яку азам майстерності навчає Олександр Герега.

Юні вихованки Івана Дроня з Монастириської ДЮСШ посіли друге місце, програвши переможницям у вирішальному поєдинку з рахунком 1:2 (25:14, 9:25, 13:15). А третє місце вибороли підопічні Наталі Юрчук із другої команди Тернопільської ОДЮСШ.

У малому фіналі, який теж видався надзвичайно напруженим, виграли у дівчат із Чортківської ДЮСШ з аналогічним рахунком 2:1 (25:20, 24:26, 15:13).

Організатори з управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласної федерації волейболу, місцевого осередку НОК України в області і територіальної організації ВФСТ «Колос» від душі зичать збірній краю успішно виступити на всеукраїнських змаганнях під аналогічним гаслом, які відбудуться в червні в Скадовську Херсонської області.

Фото з архіву організаторів