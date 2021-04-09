Аналіз ризиків забезпечив своєчасне відшкодування ПДВ

Упродовж першого кварталу 2021 року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули з бюджету 137 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це розповів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 83 суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи краю. До повернення вони задекларували 122 мільйони гривень, що на п’ять мільйонів більше, ніж торік» — деталізував керівник податкової служби області.

Він також додав, що на початок квітня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 61 мільйон гривень. Із них 45 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, а щодо 16 мільйонів триває судовий та адміністративний розгляд.

Також фахівці податкової служби Тернопільщини упередили бюджетне відшкодування цього платежу на 2,1 мільйона гривень.

«Завдяки комплексному аналізу ризиків, який застосовували наші фахівці у своїй роботі, вдалося забезпечити своєчасне повернення суб’єктам господарювання законно належного платежу. До того ж комплексний підхід до протидії маніпуляціям зі схемним кредитом ПДВ забезпечує сприятливі умови для розвитку конкуренто спроможного бізнесу», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області