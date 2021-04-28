Боротися до останнього

Не так давно наша газета повідомляла про черговий успіх 17-річної тернопільської гімнастки Анастасії Бачинської. На відбірковому перед європейською першістю чемпіонаті України вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського тоді двічі зійшла на верхню сходинку п’єдесталу пошани, удостоївшись чемпіонських титулів після гімнастичного багатоборства та вправи на колоді.

І ось згаданий чемпіонат Європи в швейцарському Базелі завершився, додавши до особистої скарбнички нагород Анастасії першу особисту медаль турніру дорослих. Підопічна Ганни Лев, Оксани Першиної і заслуженого тренера України Тетяни Геращенко, до речі, стала єдиною з наших землячок, якій удалося піднятися на подіум після завершення фінальних змагань в окремих вправах. Із результатом 13,333 очка завоювала «бронзу» на колоді, поступившись лише конкуренткам із Франції і Нідерландів.

Про напругу ж боротьби свідчить хоча би та обставина, що за підсумками кваліфікаційного відбору Анастасія взагалі не потрапляла до вісімки найкращих, показавши лише десятий результат. Однак перед фінальними стартами дві її суперниці відмовилися від змагань. І друга запасна в чільній вісімці сповна скористалася своїм шансом. Виступ Анастасії оцінили вже згаданим балом, який виявився на 0,2 очка вищим кваліфікаційного. Аби завоювати за такої гострої конкуренції медаль, і справді необхідно було продемонструвати все, на що здатна.

Найщиріші вітання нашій землячці і нових досягнень в олімпійському сезоні!

Фото із сайту Федерації спортивної гімнастики федерації