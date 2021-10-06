Повний комплект нагород

Відразу три медалі завоювала тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська під час проведеного нещодавно в угорському Сомбатгеї восьмого етапу престижних міжнародних змагань серії «Гран-прі». Причому вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського виступила в усіх чотирьох фіналах в окремих вправах.

Найвища сходинка п’єдесталу пошани підкорилася нашій землячці після вільних вправ, за які вона отримала 12,7 бала. Опорний стрибок у виконанні Анастасії арбітри оцінили другою серед усіх учасниць оцінкою — 13,175 бала. А «бронзи» удостоїлася за вправу на брусах різної висоти — 13,2 бала. І лише після вправи на колоді їй не вдалося потрапити до числа призерок — підсумкова п’ята позиція.

Загалом же збірна України на угорському етапі гран-прі завоювала дев’ять медалей, чотири з яких золоті.

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