Чат із чемпіонкою

Голова місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна долучилася до всеукраїнського спортивно-масового проєкту для дітей та молоді «OlympicLab». За модулем «Чат із чемпіонами та навички лідерства» зустрілася зі школярами Тернопільського району.

Під час зустрічі в рідній для себе Тернопільській ЗОШ № 8 уславлена спортсменка для початку розповіла про те, як розпочала займатися біатлоном. Далі — про свої досягнення і плани на майбутнє. Відчувалося, що діти вболівають за землячку, цікавляться її спортивною кар’єрою. Запитань не бракувало. Скільки разів на тиждень тренується, чи важко було поєднувати заняття спортом і навчання, які предмети найбільше подобалися в школі, чи займалася іншими видами спорту… Не кажучи вже про прохання потримати в руках медалі з престижних міжнародних змагань.

На завершення всі охочі сфотографувалися з чемпіонкою, отримали з її рук картки з автографами. Школярам Олена Підгрушна насамперед побажала навчитися отримувати задоволення від занять спортом, від своїх, нехай ще і невеликих, досягнень. Тоді в них з’явиться азарт до перемог, бажання більше працювати для їх досягнення.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області