До уваги податкових агентів!

Із квітня 2021 року податкові агенти вперше подають податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за новими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до порядку заповнення та подання цього документа, в рядку 032 розрахунку зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу. «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» — новий реквізит, запроваджений у даній звітності.

Із метою правильності подання розрахунку необхідно користуватися даними наказу Міністерства розвитку громад та територій України за номером 290 від 26 листопада 2020 року (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України за номером 3 від 12 січня 2021 року). Оскільки було внесено зміни до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Детальніше з КОАТУУ можна ознайомитися за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/administratyvno/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad-2021-03-22/

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області