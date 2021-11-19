Подання розрахунку для призначення пенсії застрахованим особам

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З метою недопущення порушення прав застрахованих осіб на своєчасне отримання пенсійних та соціальних виплат було впроваджено розрахунок з типом «Звітний» як «Довідковий» та додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості, з типом «Звітний» як «Довідковий».

У розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» зазначається інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат (сьомий абзац пункту 1 розділу ІІІ згаданого порядку).

Отже, відповідно до норм порядку розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подаються платником єдиного внеску при необхідності призначення поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсії або матеріального забезпечення, або страхових виплат та містять виключно інформацію щодо таких осіб.

При поданні додатка «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» у складі розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам додаток 1 має містити відомості для призначення пенсії застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії.

Для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат — при поданні додатка 1 у складі розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат додаток 1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат застрахованій особі.

Відповідно такий принцип застосовується до інших додатків розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий».

При цьому інформацію щодо осіб, зазначених у розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий», необхідно також дублювати у розрахунку за відповідний звітний період.

Терміни подання розрахунку з типом форми «Довідковий» при виході працівника на пенсію або для отримання лікарняних чинним законодавством не передбачені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області