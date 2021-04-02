Досягнення тернопільських богатирів

У столичному Палаці спорту минулої неділі завершився чемпіонат України з гирьового спорту. В турнірі, організованому Союзом гирьового спорту України, взяли участь близько трьох сотень чоловіків і жінок із 21-ї обласної збірної, які визначили найсильніших у баталіях дорослих та юніорів.

Серед них і богатирі з Тернопільщини. Наші земляки продемонстрували свою майстерність у двоєборстві, вправі за довгим циклом та в двох командних естафетах. Суперечка двоєборців принесла збірній краю «срібло» підопічного Михайла Домінюка Сергія Федорова у ваговій категорії до 95 кілограмів.

Непогано виступили і двоє юніорів, які фінішували відразу за призерами. Мова про Вадима Карлатяна із Збаража (до 73 кілограмів), яким опікується заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Петро Багрій, і підопічного іншого нашого заслуженого тренера України та майстра спорту міжнародного класу Зіновія Кульчицького, вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дмитра Скакуна (до 78 кілограмів).

Не залишилися тернопільські атлети без нагороди і після другого дня змагань, коли розігрувалися нагороди у вправі за довгим циклом. Для початку Богдан Тольпа із Збаража (до 68 кілограмів), який також тренується під керівництвом Петра Багрія, став чемпіоном України серед юніорів і виборов «бронзу» турніру дорослих. А пізніше третє місце завоював і вже згаданий Сергій Федоров. Відзначу і Володимира Гуменного із Збаража (до 78 кілограмів). Атлет, який займається під керівництвом Віталія Гуголя і Зіновія Кульчицького, в підсумковому протоколі посів шосту позицію.

Нарешті, про спільні досягнення квартетів. В естафеті з поштовху Василь Середюк (тренер Зіновій Кульчицький), Дмитро Скакун, Богдан Тольпа і Вадим Карлатян посіли п’яте місце. Аналогічне досягнення і в естафеті з поштовху за довгим циклом, в якій узяли участь Роман Баланюк (тренер Петро Багрій), Богдан Тольпа, Володимир Гуменний і Вадим Карлатян. У загальнокомандному ж заліку збірна області фінішувала десятою серед юніорів та одинадцятою — серед дорослих.

За підсумками чемпіонату складу збірної України ввійшли Богдан Тольпа, Василь Середюк і Роман Баланюк. Останні двоє, до речі, продемонстрували найкращі результати в естафетах.

Фото Р. СІПРАВСЬКОГО.