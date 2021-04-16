Дозволені для формування витрат підприємця автозатрати

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду, зокрема, витрати на проведення поточного ремонту (четвертий і п’ятий абзаци підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ).

Відповідно до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених восьми-десятим абзацами підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ.

Основні засоби, такі як земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості та легкові автомобілі не підлягають амортизації (восьмий-десятий абзаци підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ).

Тобто, фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування не має права включити до складу витрат вартість поточного ремонту використаного в господарській діяльності власного (орендованого) легкового автомобіля, однак має право включити до складу витрат звітного періоду вартість поточного ремонту власного (орендованого) вантажного автомобіля, який використовується в її господарській діяльності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області