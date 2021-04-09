Інформування про об’єкти оподаткування після зміни адміністративного устрою

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність — неосновне місце обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктами оподаткування є майно та дії, у зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування контрольні органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Згідно з пунктом 8.4 розділу VIII згаданого порядку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення №20-ОПП) подається до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.

Законом України від 16 квітня 2020 року за номером 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» внесені зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими уповноважено Кабінет міністрів України до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України здійснювати визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад.

Розпорядженнями Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року за номерами 707—730 визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад усіх областей України.

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року за номером 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», починаючи з 19 липня 2020 року, запроваджено новий районний поділ у межах Автономної Республіки Крим та областей України, зокрема, утворено нові райони із визначенням затверджених розпорядженнями КМУ територій територіальних громад, що ввійшли до їх складу.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26 листопада 2020 року за номером 290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня 2021 року за номером 3) затверджено кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, який впроваджується на заміну Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Відповідно із впровадженням кодифікатора ведення КОАТТУ буде припинено.

У перехідний період для заповнення повідомлення за номером 20-ОПП може використовуватися КОАТУУ.

Отже, якщо унаслідок зміни адміністративно-територіального устрою змінилася адміністративно-територіальна одиниця на території якої знаходиться об’єкт оподаткування, повідомлення №20-ОПП подається з ознакою «3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування», у графах 6—7 повідомлення №20-ОПП зазначається код та назва населеного пункту — адміністративного центру новоствореної територіальної громади згідно з КОАТУУ. Такий порядок заповнення граф 6—7 повідомлення №20-ОПП діятиме до завершення перехідного періоду — до запровадження кодифікатора.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області