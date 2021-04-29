Із Харкова і Калуша — з нагородами

Наприкінці минулого тижня в Харкові визначилися лауреати чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2006—2008 років народження. Під час триденних баталій на килимах місцевої ОШВСМ силами помірялися понад три з половиною сотні атлетів.

Честь нашого краю захищали одинадцять юних борців і троє дівчат із Тернополя, Збаража, Вишнівця, Борщева і Теребовлі. Разом їм удалося завоювати повний комплект нагород.

Єдине «золото» в складі збірної області завоювала вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ Катерина Кондратенко. У ваговій категорії до 58 кілограмів підопічна свого батька Сергія Кондратенка провела на килимі чотири поєдинки, в яких зустрілася з призерками попередніх чемпіонатів України. Однак це не завадило нашій землячці в трьох із них перемогти чисто «на туше», а в одному — за явною перевагою.

А у ваговій категорії до 36 кілограмів реально претендувала на медаль інша підопічна Сергія Кондратенка Надія Шимків. На жаль, із мінімальним рахунком 1:2 спочатку поступилася майбутній переможниці, а пізніше в поєдинку за вихід до «бронзового» фіналу — торішній призерці чемпіонату України.

Натомість дві інші медалі поклали до скарбнички збірної області борці із Збаража. У ваговій категорії до 48 кілограмів «срібла» удостоївся Владислав Хариш. А в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів, третє місце завоював Юрій Дячук. Обоє тренуються під керівництвом Петра і Євгена Королів та Олександра Шафранського.

Шанс піднятися на третю сходинку мали також Антон Солонинко із Збаража і Катерина Мельник із Вишнівця, якою Петро Король опікується разом з Олегом Борисевичем. Однак поступилися в «бронзових» фіналах і посіли п’яті місця відповідно у вагових категоріях до 85-ти і 54-х кілограмів.

Здобувши по дві перемоги, хорошу боротьбу продемонстрували також Артем Тісногуз із Борщева (до 52 кілограмів, тренер Руслан Антонюк) та Ілля Вінтонович із Збаража (до 44 кілограмів, тренери Петро Король та Олександр Шафранський).

Тим часом їхні ровесники, які не потрапили до складу збірної області, паралельно змагалися в Калуші, де відбувся Всеукраїнський турнір пам’яті героя Небесної сотні Сергія Нігояна, в якому взяли участь понад дві сотні юних борців.

І знову наші земляки не залишилися без нагород. У ваговій категорії до 44 кілограмів «срібло» виборов підопічний Валерія і Дмитра Красовських Тарас Драбюк із Тернопільської КДЮСШ № 1. А «бронзи» удостоїлися вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Сергій Мусикевич (до 48 кілограмів) і Ростислав Давибіда (до 52 кілограмів, обоє тренуються в Івана Лозинського), а також ще один підопічний Валерія і Дмитра Красовських Павло Ільницький (до 38 кілограмів).

Варто відзначити також ще двох вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, якими опікується Іван Лозинський. У ваговій категорії до 48 кілограмів Назар Комароський поступився в боротьбі за «бронзу», фінішувавши п’ятим, а Василь Салдан програв втішну сутичку за вихід до «бронзового» фіналу.

Побажаємо юним тернопільським борцям міцного здоров’я і нових успіхів, а Катерині Кондратенко — перемог у складі збірної України на чемпіонаті Європи, який відбудеться наприкінці травня в столиці Болгарії Софії.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: чемпіонка України Катерина КОНДРАТЕНКО разом зі своїм батьком і наставником Сергієм КОНДРАТЕНКОМ.

Фото з архіву автора