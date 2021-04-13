Кубкові звитяги тернопільських веслувальниць

У Дніпрі визначилися переможці і призери Кубка України з веслування на байдарках і каное пам’яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської. Серед тих, кому вдалося піднятися на п’єдестал пошани традиційних стартів, і вихованки Тернопільської ОШВСМ та ДЮСШ із водних видів спорту Тернополя.

Скажімо, в суперечці дівчат 2003—2004 років народження відзначилися дві вихованки останнього з цих навчальних спортивних закладів. Під час перегонів байдарок-четвірок на 500 метрів Ліза Балик і Дарія Довбня разом із подругами вибороли срібні медалі. Причому, як зазначив наставник веслувальниць Володимир Гикавий, його підопічні 2005 року народження. Тож із честю впоралися з поставленим завданням.

А студентка Західноукраїнського національного університету Іванна Дяченко завоювала в Дніпрі аж чотири «золота». Із великою перевагою двічі перемогла в байдарці-одиночці на дистанціях 200 і 500 метрів. Стала також найкращою в двійці-мікст разом із Данилом Платашем і в байдарці-двійці з Вікторією Мунтян на дистанції 200 метрів.

Іванна Дяченко, до речі, є призеркою Європейських ігор 2019 і 2020 років. Нині ж пройшла відбір і готуватиметься до чемпіонатів Європи та світу. Зі слів її мами і тренера Анжели Дяченко, дівчина пробуватиме свої сили і в змаганнях дорослих. Навіть попри те, що перейде до цієї вікової категорії лише в наступному році. Зимовий підготовчий період Іванна тренувалася вже з дорослою збірною України, і наставники високо оцінили її спортивний потенціал.

На фото: Іванна ДЯЧЕНКО з чемпіонськими відзнаками.

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